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В Кривом Роге произошла массовая перестрелка: подробности

1.6т Читать материал на украинском

В Кривом Роге Днепропетровской области 20 августа произошла массовая перестрелка на остановке общественного транспорта.

В потасовке участвовали 11 человек, некоторые пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кривого Рога.

Происшествие случилось на проспекте 200-летия Кривого Рога. О перестрелке в полицию сообщила местная жительница. Она рассказала, что на остановке бьются и стреляют около 10 человек.

В Кривом Роге произошла массовая перестрелка

В Кривом Роге произошла массовая перестрелка

linkis.com

Недалеко от места вызова полицейские группы тактико-оперативного реагирования обнаружили группу мужчин, которые устроили перестрелку. В ходе поверхностной проверки правоохранителям не удалось найти у них запрещенных вещей при себе.

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Стрелявших задержали и доставили в отделение полиции. Пострадавших с телесными повреждениями передали медикам. Все обстоятельства происшествия начали устанавливать следователи.

Преступников задержала полиция

Преступников задержала полиция

Патрульная полиция Кривого Рога

Ранее OBOZREVATEL писал, что вечером 14 августа в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные стреляли по троллейбусу с пассажирами. Это случилось на остановке общественного транспорта "Спорткомплекс" в Покровском районе.

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Место
Украина Днепр
Теги
стрельба Национальная полиция Украины полиция
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