В Кривом Роге произошел пожар в девятиэтажке: есть пострадавший

Алина Рашевская Происшествия 11:13, 20.07.2020 Обновлено: 11:35, 20.07.2020

В понедельник, 20 июля, в Центрально-Городском районе Кривого Рога Днепропетровской области во время пожара пострадал 47-летний мужчина.

Около 5:13 в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома загорелся матрас. Владелец жилища попытался самостоятельно справиться с возгоранием, выбросив его из окна, однако тот застрял на дереве, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

На место происшествия вызвали спасателей. До их приезда горожанин успел получить отравление угарным газом.

Потерпевшего госпитализировали в городскую больницу №3. Все детали произошедшего выясняются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полиция возбудила уголовное дело по факту избиения девушки в маршрутном такси.

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