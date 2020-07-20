В Кривом Роге произошел пожар в девятиэтажке: есть пострадавший

В Кривом Роге произошел пожар в девятиэтажке. www.saratovnews.ru

В понедельник, 20 июля, в Центрально-Городском районе Кривого Рога Днепропетровской области во время пожара пострадал 47-летний мужчина.

Около 5:13 в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома загорелся матрас. Владелец жилища попытался самостоятельно справиться с возгоранием, выбросив его из окна, однако тот застрял на дереве, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

На место происшествия вызвали спасателей. До их приезда горожанин успел получить отравление угарным газом.

Потерпевшего госпитализировали в городскую больницу №3. Все детали произошедшего выясняются.

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