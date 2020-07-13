В Кривом Роге произошел пожар на территории предприятия. Видео

В понедельник, 13 июля, в Долгинцевском районе Кривого Рога Днепропетровской области произошел пожар на территории предприятия.

Сообщение об инциденте поступило на линию "101" около 5:00. На борьбу с огнем направили сразу две бригады спасателей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что возгорание возникло в шкафу трансформатора трансформаторной подстанции. К этому моменту огонь успел распространиться на площади 35 м. кв.

В результате пожара никто не пострадал. Возгорание удалось полностью ликвидировать спустя полчаса. В этом были задействованы девятеро спасателей и две единицы техники.

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