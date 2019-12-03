В Кривом Роге произошел мощный взрыв в многоэтажке: есть пострадавший

В Кривом Роге Днепропетровской области 3 декабря прогремел взрыв в многоэтажке.

В происшествии пострадал 52-летний жилец дома. Об этом сообщает "Первый криворожский" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге произошел мощный взрыв в многоэтажке depositphotos

Инцидент произошел в жилом доме на территории Металлургического района города. Как стало известно, взрыв спровоцировали химические вещества, которые среагировали при смешении. В результате пострадал мужчина 1967 года рождения. Его доставили во 2-ю городскую больницу с ожогами лица 3-4 степени тяжести.

На месте происшествия работали пожарные, полицейские, следователи, сотрудники газовой службы.

В Кривом Роге произошел мощный взрыв в многоэтажке 0564.com

В Кривом Роге произошел мощный взрыв в многоэтажке Первый криворожский

В Кривом Роге произошел мощный взрыв в многоэтажке Первый криворожский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ночью возле многоэтажки в Днепре обнаружили тело женщины. Умершая выпала из окна собственной квартиры на 10 этаже.

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