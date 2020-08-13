В Кривом Роге при пожаре в многоэтажке обгорел мужчина: пострадавший в реанимации

Алина Рашевская Происшествия 12:43, 13.08.2020

В Ингулецком районе Кривого Рога Днепропетровской области 12 августа произошел пожар в одной из квартир многоэтажки на улице Каткова.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" около 15:16. На место оперативно направили дежурную бригаду спасателей, сообщает "0564.ua".

Из горящего помещения не успел выбраться владелец квартиры. Обгоревшего мужчину обнаружили чрезвычайники во время ликвидации пожара. В тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы №17. Предварительно, горожанин получил ожоги 90% тела, термический шок и отравление продуктами горения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина с шокером напал на 16-летнюю девочку в лифте.

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Днепр Происшествия

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