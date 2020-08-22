В Кривом Роге при пожаре погибла женщина и пострадал мужчина

В субботу, 22 августа, в Кривом Роге Днепропетровской области на территории частного домовладения загорелась летняя кухня.

Из пылающего помещения не успела выбраться 47-летняя женщина. Ее бездыханное тело нашли спасатели во время ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Также в результате возгорания пострадал 51-летний мужчина. Его госпитализировали в Криворожскую городскую клиническую больницу №2.

На ликвидацию пожара потребовалось около получаса. На месте происшествия работали восемь спасателей и две единицы техники.

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