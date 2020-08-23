В Кривом Роге при пожаре погиб молодой мужчина. Фото

В воскресенье, 23 августа, в Долгинцевском районе Кривого Рога на улице Независимости Украины вспыхнул пожар в 16-этажном жилом доме.

Из пылающей квартиры не успел выбраться 31-летний мужчина. Его бездыханное тело нашли спасатели во время ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

С огнем боролись сразу две бригады чрезвычайников. На его ликвидацию потребовалось около получаса. Общая площадь пожара составила 10 м. кв.

Пожар в Кривом Роге ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в Кривом Роге ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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