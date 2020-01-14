В Кривом Роге пожарные вынесли из горящего дома мужчину. Фото с места ЧП

В Кривом Роге Днепропетровской области 14 января на улице Таврийская вспыхнул частный дом.

На момент возгорания в помещении находился его 30-летний владелец. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения "101" около 9:13. По указанному адресу сразу же направили дежурную бригаду спасателей. По прибытии на место сотрудники ГСЧС установили, что возгорание произошло внутри одноэтажного жилого дома.

В Кривом Роге пожарные вынесли из горящего дома мужчину ВЛАСНО.info

Из полыхающего дома пожарные вынесли 30-летнего мужчину. Мужчина успел пострадать, однако угрозы его жизни нет. Потерпевшего госпитализировали в Криворожскую городскую клиническую больницу №2.

Пожар удалось полностью ликвидировать за полчаса. Огонь успел уничтожить домашние вещи и мебель на площади 20 кв. м.

На месте происшествия работали девятеро сотрудников личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

В Кривом Роге пожарные вынесли из горящего дома мужчину Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В Кривом Роге пожарные вынесли из горящего дома мужчину Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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