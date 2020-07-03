В Кривом Роге пожарные спасли пятерых жильцов загоревшейся пятиэтажки

Пожар в Кривом Роге. ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 2 июля произошел пожар в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Панаса Мирного.

Возгорание возникло в одной из квартир на четвертом этаже. В результате верхние этажи оказались в сильном задымлении, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Из пылающего здания спасатели вывели пятерых людей. Никто из них не пострадал.

Пожар в Кривом Роге ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Огнем было повреждено домашнее имущество в квартире на общей площади 40 кв. метров. В 20:37 пожар был локализован, а в 20:58 – ликвидирован. На месте происшествия работали девятеро чрезвычайников и три единицы техники.

Пожар в Кривом Роге ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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