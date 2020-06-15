В Кривом Роге пожар унес жизнь мужчины: подробности ЧП
Пожар в Кривом Роге
В Кривом Роге Днепропетровской области 14 июня на восьмом этаже девятиэтажки загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения "101" около 15:00.
Из пылающего помещения не успел выбраться 64-летний мужчина. Его тело обнаружили спасатели во время ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Пожар в Кривом Роге
Общая площадь пожара составила 20 м. кв. Огонь удалось полностью укротить лишь спустя час. На месте происшествия работали девятеро чрезвычайников и три единицы техники.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на газораспределительной станции в российской Казани произошел взрыв и возник пожар, в результате чего один человек погиб и двое пострадали. Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести.