В Кривом Роге полиция и кинологи разыскивают пропавшего пенсионера. Фото и приметы

В городе Кривой Рог Днепропетровской области разыскивают пропавшего без вести 84-летнего Петра Щеглова.

Пожилой мужчина ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщает "Первый Городской" со ссылкой на Криворожский отдел полиции.

В поисках участвуют полицейские и отряд кинологов-волонтеров. Предположительно пропавший может находиться за пределами города в районе Днепровского шоссе.

В Кривом Роге полиция и кинологи разыскивают пропавшего пенсионера Первый Городской

Мужчина был одет в клетчатую рубашку, свитер, шорты, резиновую обувь и кепку. У пенсионера есть проблемы с памятью и он не может назвать свое имя.

Если Вы знаете что-либо о местонахождении Петра Щеглова, обратитесь по номерам (097) 543 3030, (067) 683-50-64 или на линию 102.

В Кривом Роге полиция и кинологи разыскивают пропавшего пенсионера Первый Городской

В Кривом Роге полиция и кинологи разыскивают пропавшего пенсионера Первый Городской

В Кривом Роге полиция и кинологи разыскивают пропавшего пенсионера Первый Городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге патрульные спасли самоубийцу, который уже был в петле.