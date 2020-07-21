В Кривом Роге полицейского поймали на взятке: подробности

В Кривом Роге Днепропетровской области 35-летнего полицейского поймали на взятке и подкупе должностного лица полиции.

Инспектор сектора ювенальной превенции полиции Кривого Рога требовал взятку за непривлечение несовершеннолетнего к административной ответственности, сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, полицейский требовал у женщины неправомерную выгоду в размере 10 тысяч гривен. Именно за такую ​​сумму он пообещал решить вопрос о непривлечение к административной ответственности ее несовершеннолетнего сына.

В Кривом Роге полицейского поймали на взятке. Фото пресс-службы Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Кроме того, взяточник предложил своему руководителю, начальнику сектора превенции, половину этой суммы за согласование вывода проверки.

В результате правоохранители задокументировали факт передачи денег на банковский счет доверенного лица взяточника. После этого 35-летнего полицейского задержали во время передачи части обещанной суммы должностному лицу полиции.

В Кривом Роге полицейского поймали на взятке. Фото пресс-службы Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Сейчас готовится объявление о подозрении фигуранту. За коррупционные сделки полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что прокуратура направила в суд обвинительный акт против бывшего оперуполномоченного Криворожского отдела полиции, который несколько раз выстрелил в несовершеннолетнего.