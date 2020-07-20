В Кривом Роге полицейский расстрелял подростка: дело направлено в суд

Прокуратура направила в суд обвинительный акт против бывшего оперуполномоченного Криворожского отдела полиции, который несколько раз выстрелил в несовершеннолетнего.

Инцидент произошел в августе 2018 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Двое полицейских необоснованно обвинили двух подростков в незаконном хранении и приобретении наркотиков. Парни начали убегать от правоохранителей, в ходе чего один из них упал. Сотрудник полиции догнал несовершеннолетнего и дважды выстрелил в него.

17-лений криворожанин получил тяжкое телесное повреждение – огнестрельное проникающее ранение грудной клетки. Пуля до сих пор находится в легких парня, так как медики не рискуют ее доставать.

Сотрудники Национальной полиции Кривого Рога скрывали данное происшествие почти год. Досудебное расследование началось только в августе 2019 года.

Если вину экс-полицейского докажут, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полиция возбудила уголовное дело по факту избиения девушки в маршрутке.