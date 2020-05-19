В Кривом Роге полицейские спасли девочку с приступом эпилепсии
В Кривом Роге Днепропетровской области 18 мая патрульные помогли девочке с эпилептическим приступом.
Инцидент произошел в Центрально-Городском районе на улице Довженко. Горожанка направлялась в сторону реки и внезапно упала, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кривого Рога.
Инспекторы сразу же бросились на помощь потерпевшей. Они обездвижили её тело, чтобы она не нанесла себе повреждений, после чего вызвали "скорую".
От госпитализации девочка отказалась. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова врачи вывели из комы жительницу Марганца, которая потеряла двойню. На данный момент врачи ждут результата последнего ПЦР-теста, чтобы перевести ее в другое отделение.