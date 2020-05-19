В Кривом Роге Днепропетровской области 18 мая патрульные помогли девочке с эпилептическим приступом.

Инцидент произошел в Центрально-Городском районе на улице Довженко. Горожанка направлялась в сторону реки и внезапно упала, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кривого Рога.

Инспекторы сразу же бросились на помощь потерпевшей. Они обездвижили её тело, чтобы она не нанесла себе повреждений, после чего вызвали "скорую".

В Кривом Роге полицейские спасли девочку с приступом эпилепсии Пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога

От госпитализации девочка отказалась. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова врачи вывели из комы жительницу Марганца, которая потеряла двойню. На данный момент врачи ждут результата последнего ПЦР-теста, чтобы перевести ее в другое отделение.