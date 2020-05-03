В Кривом Роге поймали криминального авторитета, который сбежал из суда: фото

В субботу, 2 мая, на выезде из Кривого Рога Днепропетровской области задержали криминального авторитета по кличке "Дед", который ранее сбежал при выходе из здания суда.

Полицейским удалось установить местонахождение и автомобиль, на котором мог передвигаться 55-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

На выезде из Кривого Рога оперативники остановили автомобиль Mersedes, в котором находился "Дед" и двое его охранников. 28 апреля он незаконно вернулся на территорию Украины и планировал взять под свой криминальный контроль регион.

Поймали криминального авторитета, который сбежал из суда Пресс-служба ДСР

Поймали криминального авторитета, который сбежал из суда Пресс-служба ДСР

Тогда же его задержали, составили на него административные протоколы и доставили в Вознесенский райсуд Николаевской области. По решению суда криминальный авторитет был помещен в пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на шесть месяцев с последующим выдворением. При выходе из здания суда "Деду" удалось скрыться.

На данный момент устанавливаются круг лиц, которые организовали для криминального авторитета побег и помогали скрываться от полицейских.

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