В Кривом Роге подросток утонул во время отдыха с друзьями. Фото 18+

В Кривом Роге подросток утонул во время отдыха с друзьями. Фото с сайта "Первый городской"

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 28 июня во время отдыха на Карачуновском карьере погиб 17-летний парень.

Юноша не выжил после прыжка в водоем с 15-метровой высоты. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области. Внимание! Фото 18+

На место происшествия вызвали полицию и водолазов. Тело утопленника достали с глубины около 25 метров в восьми метрах от берега.

В Кривом Роге подросток утонул во время отдыха с друзьями Фото с сайта "Первый городской"

В Кривом Роге подросток утонул во время отдыха с друзьями Фото с сайта "Первый городской"

В Кривом Роге подросток утонул во время отдыха с друзьями Фото с сайта "Первый городской"

Точную причину смерти криворожанина установит судмедэкспертиза. Все детали произошедшего выясняются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре автомобиль сбил мотоциклиста. Мужчина погиб на месте.