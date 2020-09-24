В Кривом Роге подростки устроили драку в школе и попали в больницу

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 23 сентября два шестиклассника устроили драку в стенах школы №130.

Накануне схватки между 12-летними подростками случился конфликт. Как сообщает "Первый криворожский", дебоширы учатся в разных классах.

Потерпевших госпитализировали в городскую больницу №8. У одного из них диагностировали черепно-мозговую травму.

Родители мальчиков отказались выдвигать друг другу какие-либо претензии по факту произошедшего.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре школьников массово отправили на самоизоляцию из-за COVID-19.