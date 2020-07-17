В Кривом Роге подростки сожгли птичьи гнезда с птенцами. Фото и видео
В городе Кривой Рог Днепропетровской области двое парней жестоко расправились с птенцами ласточек.
Инцидент произошел в криворожском поселке Карнаватка в среду, 15 июля, около 4:30 утра. Об этом сообщили в Facebook-группе "Карнаватка".
Двое подростков подожгли гнезда птиц, которые находились под навесом у входа в один из домов. Самих птенцов они раздавили и оставили на земле.
Парни не скрывали улыбок, расправляясь с птицами. Поступок живодеров зафиксировали камеры видеонаблюдения:
Местные жители возмущены таким поступком. Видео убийства пернатых активно распространяется в сети. Удалить его обещают лишь после того, как родители подростков начнут вести диалог с общественностью.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре живодеры тренировались оперировать на здоровом щенке.