В Кривом Роге под окнами многоэтажки нашли тело женщины: подозревают самоубийство

В воскресенье, 23 февраля, в Терновском районе Кривого Рога под окнами многоэтажки нашли тело женщины.
Предварительно, погибшая совершила самоубийство. Об этом сообщил Первый Городской.
Рядом с одной из многоэтажных жилых домов на улице Сергея Колачевского обнаружили лежащую без чувств женщину. На место происшествия прибыла карета скорой помощи, однако вернуть к жизни горожанку медикам не удалось.
По предварительной информации, женщина совершила суицид, выпрыгнув с третьего этажа. На месте работали полицейские, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.
В Кривом Роге под окнами многоэтажки нашли тело женщины
Комсомольская правда
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривой Роге на берегу водоема обнаружили расчлененное тело женщины. Спустя три дня удалось найти отрезанную голову жертвы.
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