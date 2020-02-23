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23 февраля • обновлено в 15:39
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Игорь Кравченко

В Кривом Роге под окнами многоэтажки нашли тело женщины: подозревают самоубийство

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В воскресенье, 23 февраля, в Терновском районе Кривого Рога под окнами многоэтажки нашли тело женщины.

Предварительно, погибшая совершила самоубийство. Об этом сообщил Первый Городской.

Рядом с одной из многоэтажных жилых домов на улице Сергея Колачевского обнаружили лежащую без чувств женщину. На место происшествия прибыла карета скорой помощи, однако вернуть к жизни горожанку медикам не удалось.

По предварительной информации, женщина совершила суицид, выпрыгнув с третьего этажа. На месте работали полицейские, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Кривом Роге под окнами многоэтажки нашли тело женщины

В Кривом Роге под окнами многоэтажки нашли тело женщины

Комсомольская правда

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривой Роге на берегу водоема обнаружили расчлененное тело женщины. Спустя три дня удалось найти отрезанную голову жертвы.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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