В Кривом Роге под колеса троллейбуса попала женщина. Фото

В Кривом Роге Днепропетровской области 8 марта на улице Криворожстали водитель троллейбуса совершил наезд на пешехода.
Авария произошла на маршруте №11. В результате происшествия пострадала 79-летняя горожанка, сообщает Первый городской.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Потерпевшую госпитализировали в первую городскую больницу.
ДТП в Кривом Роге
Рабочий путь
Характер и тяжесть полученных травм на данный момент неизвестны. Все детали произошедшего выясняли правоохранители.
В Кривом Роге под колеса троллейбуса попала женщина
Первый городской
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на Слобожанском проспекте произошла авария с участием автомобилей Suzuki и Mazda. В инциденте пострадала женщина.
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