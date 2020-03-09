В Кривом Роге под колеса троллейбуса попала женщина. Фото

В Кривом Роге Днепропетровской области 8 марта на улице Криворожстали водитель троллейбуса совершил наезд на пешехода.

Авария произошла на маршруте №11. В результате происшествия пострадала 79-летняя горожанка, сообщает Первый городской.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Потерпевшую госпитализировали в первую городскую больницу.

ДТП в Кривом Роге Рабочий путь

Характер и тяжесть полученных травм на данный момент неизвестны. Все детали произошедшего выясняли правоохранители.

В Кривом Роге под колеса троллейбуса попала женщина Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на Слобожанском проспекте произошла авария с участием автомобилей Suzuki и Mazda. В инциденте пострадала женщина.

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