В Кривом Роге пациент психиатрической больницы забросал камнями синагогу. Видео

В воскресенье, 21 июля, в Кривом Роге неизвестный мужчина забросал камнями синагогу.

Хулиган повредил дверь и скрылся, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Утром 21 июля на спецлинию "102" поступило сообщение, что на ул. Пушкина г. Кривой Рог неизвестный мужчина бросил камни в здание синагоги и разбил стекло во входной двери", - сказано в сообщении.

Полицейские установили, что нарушитель - ранее несудимый 33-летний местный житель. Также выяснилось, что мужчина имеет психическое заболевание и состоит на учете в больнице.

Новости Житель Днепра нашел автомат Калашникова на стройке в центре

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Полицейские устанавливают все обстоятельства дела.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Никополе Днепропетровской области вандалы повредили самую большую скульптуру в городе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!