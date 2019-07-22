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В Кривом Роге пациент психиатрической больницы забросал камнями синагогу. Видео

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В воскресенье, 21 июля, в Кривом Роге неизвестный мужчина забросал камнями синагогу.

Хулиган повредил дверь и скрылся, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Утром 21 июля на спецлинию "102" поступило сообщение, что на ул. Пушкина г. Кривой Рог неизвестный мужчина бросил камни в здание синагоги и разбил стекло во входной двери", - сказано в сообщении.

Полицейские установили, что нарушитель - ранее несудимый 33-летний местный житель. Также выяснилось, что мужчина имеет психическое заболевание и состоит на учете в больнице.

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По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Полицейские устанавливают все обстоятельства дела.

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Место
Украина Днепр
Теги
Кривой рог полиция Днепр
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