В Кривом Роге пассажиры подрались за место в автобусе. Видео

В городе Кривой Рог Днепропетровской области пассажиры устроили драку за место в общественном транспорте.

Инцидент произошел на остановке "Надежда" в Покровском районе города. Люди не поделили место в автобусе № 228, сообщает "34 канал" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам местных жителей, такие скандалы в транспорте происходят нечасто. Их причина – карантинные ограничения, в связи с которыми в автобусах можно занимать только сидячие места, которых утром и вечером всем желающим не хватает. В основном, однако, все горожане спокойно ждут своей очереди.

Конфликты в автобусе № 228 если и возникают, то между пенсионерами. Причина в том, что для них в этом транспорте проезд бесплатный. Им рекомендуют пересаживаться на троллейбусы.

"Этот автобусный маршрут № 228, который ехал с 44-го квартала в сторону северной части города до Даманского через Терны, почти полностью дублируется троллейбусным маршрутом. Даже на той же остановке кольца 44-го квартала у нас есть конечная остановка троллейбусного маршрута № 18", – отметил Андрей Заславский, инженер по безопасности движения КП "Городской троллейбус".

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