В Кривом Роге парень умер после ЧП на воде. topor.od.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области 5 июля в реке Ингулец едва не утонул парень.

Молодой человек плавал на территории парка "Гданцевский" в запрещённом для купания месте. В один момент окружающие заметили, что юноша начал идти ко дну, и бросились ему на помощь, сообщает "Первый городской".

Криворожанина доставили на берег и "откачали", после чего госпитализировали в больницу. Вечером того же дня он скончался в реанимационном отделении.

В Кривом Роге парень умер после ЧП на воде Фото с сайта "Первый городской"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге ребенок утонул в пруду на глазах у друзей.