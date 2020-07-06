В Кривом Роге парень умер после ЧП на воде
В Кривом Роге парень умер после ЧП на воде. topor.od.ua
В Кривом Роге Днепропетровской области 5 июля в реке Ингулец едва не утонул парень.
Молодой человек плавал на территории парка "Гданцевский" в запрещённом для купания месте. В один момент окружающие заметили, что юноша начал идти ко дну, и бросились ему на помощь, сообщает "Первый городской".
Криворожанина доставили на берег и "откачали", после чего госпитализировали в больницу. Вечером того же дня он скончался в реанимационном отделении.
В Кривом Роге парень умер после ЧП на воде Фото с сайта "Первый городской"
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге ребенок утонул в пруду на глазах у друзей.
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