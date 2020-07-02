В Кривом Роге парень с друзьями снимал на видео имитацию секса с детьми. 4esnok.by

В четверг, 2 июля, в городе Кривой Рог Днепропетровской области полицейские задержали троих несовершеннолетних парней. Подростков подозревают в совершении сексуальных действий в отношении малолетних девочек.

Жертвами злоумышленников стали восьми- и девятилетняя сестры. Младшему из обвиняемых, который является братом потерпевших, всего 11 лет, сообщает "Первый городской".

Развратные действия подростки совершали под предлогом "поиграть во взрослые игры". Весь процесс друзья фиксировали на камеру телефона.

Правоохранители начали расследование по ч. 2 ст. 156 Уголовного Кодекса Украины – "Развращение несовершеннолетних". Парням грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге подросток утонул во время отдыха с друзьями.