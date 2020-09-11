В Кривом Роге огонь охватил масштабный мусорный полигон. Фото с места ЧП

В городе Кривой Рог Днепропетровской области вспыхнул пожар на полигоне по хранению твердых бытовых отходов.

Происшествие случилось в Саксаганском районе, передает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пламя вспыхнуло на мусорном полигоне неподалеку от шахты "Родина". Для тушения привлекли четыре подразделения спасателей, но они ограничены в маневрах.

Как стало известно, на этом полигоне высота отходов достигает порядка 15 метров, а состоит слой, преимущественно, из пластика. Поэтому пожарные машины не могут проехать в нужное место.

Для ликвидации возгорания привлекли также тяжелую технику, в том числе "Кривбассводоканала" и "Экоспецтранса". Они наряду со спасателями пытаются создать земляной замок – в дозволенных для подъезда техники местах засыпая огонь землей, чтобы прекратить его распространение.

Предварительно на полигоне ликвидируют четыре очага возгорания. Также на месте находится вице-мэр Александр Катриченко и чиновники городского и районного исполкома.

Для расследования чрезвычайного происшествия создадут специальную комиссию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в городе Кривой Рог из-за проблем со здоровьем из шахт "Октябрьская" и "Терновская" на поверхность подняли двух горняков.

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