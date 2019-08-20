В Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами: первые фото с места ЧП

В понедельник, 19-го августа, в Кривом Роге неизвестные стреляли в троллейбус.
В момент обстрела в салоне находились пассажиры. Об этом сообщает "Первый Криворожский" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Кривом Роге неизвестные стреляли в троллейбус с пассажирами
Коллаж
Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта "Студенческая". Злоумышленники несколько раз выстрелили в троллейбус, следующий по маршруту N9. В результате происшествия никто не пострадал.
Обстоятельства произошедшего на месте выясняли правоохранители.
В Кривом Роге обстреляли троллейбус
Первый Криворожский
В Кривом Роге обстреляли троллейбус
Первый Криворожский
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами. По предварительной информации, в троллейбус стреляли из пневматического оружия. Это случилось на остановке общественного транспорта "Спорткомплекс" в Покровском районе.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!