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В Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами: первые фото с места ЧП

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В понедельник, 19-го августа, в Кривом Роге неизвестные стреляли в троллейбус.

В момент обстрела в салоне находились пассажиры. Об этом сообщает "Первый Криворожский" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге неизвестные стреляли в троллейбус с пассажирами

В Кривом Роге неизвестные стреляли в троллейбус с пассажирами

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Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта "Студенческая". Злоумышленники несколько раз выстрелили в троллейбус, следующий по маршруту N9. В результате происшествия никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего на месте выясняли правоохранители.

В Кривом Роге обстреляли троллейбус

В Кривом Роге обстреляли троллейбус

Первый Криворожский

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В Кривом Роге обстреляли троллейбус

В Кривом Роге обстреляли троллейбус

Первый Криворожский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами. По предварительной информации, в троллейбус стреляли из пневматического оружия. Это случилось на остановке общественного транспорта "Спорткомплекс" в Покровском районе.

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Место
Украина Днепр
Теги
стрельба транспорт полиция
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