В Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами: первые фото с места ЧП

В понедельник, 19-го августа, в Кривом Роге неизвестные стреляли в троллейбус.

В момент обстрела в салоне находились пассажиры. Об этом сообщает "Первый Криворожский" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге неизвестные стреляли в троллейбус с пассажирами Коллаж

Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта "Студенческая". Злоумышленники несколько раз выстрелили в троллейбус, следующий по маршруту N9. В результате происшествия никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего на месте выясняли правоохранители.

В Кривом Роге обстреляли троллейбус Первый Криворожский

В Кривом Роге обстреляли троллейбус Первый Криворожский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами. По предварительной информации, в троллейбус стреляли из пневматического оружия. Это случилось на остановке общественного транспорта "Спорткомплекс" в Покровском районе.

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