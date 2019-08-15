В Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами: фото

Вечером 14 августа в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные стреляли по троллейбусу с пассажирами.
Это случилось на остановке общественного транспорта "Спорткомплекс" в Покровском районе, сообщает Первый Криворожский.
Под Днепром обстреляли троллейбус с людьми
http://1news.zp.ua
По предварительной информации, в троллейбус стреляли из пневматического оружия. В происшествии никто не пострадал.
Правоохранители начали устанавливать обстоятельства случившегося.
В Кривом Роге обстреляли троллейбус
Первый Криворожский
В транспорте находились пассажиры
Первый Криворожский
Как OBOZREVATEL писал ранее, сотрудник Национальной полиции Украины 12 августа покончил жизнь самоубийством в аэропорту Днепра. Перед смертью полицейский отправил прощальное смс своей знакомой, а также написал записку, в которой просит прощения.
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