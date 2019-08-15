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В Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами: фото

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Вечером 14 августа в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные стреляли по троллейбусу с пассажирами.

Это случилось на остановке общественного транспорта "Спорткомплекс" в Покровском районе, сообщает Первый Криворожский.

Под Днепром обстреляли троллейбус с людьми

Под Днепром обстреляли троллейбус с людьми

http://1news.zp.ua

По предварительной информации, в троллейбус стреляли из пневматического оружия. В происшествии никто не пострадал.

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Правоохранители начали устанавливать обстоятельства случившегося.

В Кривом Роге обстреляли троллейбус

В Кривом Роге обстреляли троллейбус

Первый Криворожский

В транспорте находились пассажиры

В транспорте находились пассажиры

Первый Криворожский

Как OBOZREVATEL писал ранее, сотрудник Национальной полиции Украины 12 августа покончил жизнь самоубийством в аэропорту Днепра. Перед смертью полицейский отправил прощальное смс своей знакомой, а также написал записку, в которой просит прощения.

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Место
Украина Днепр
Теги
Кривой рог Национальная полиция Украины
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