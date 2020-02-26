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26 февраля • обновлено в 15:15
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В Кривом Роге обнаружили тело мужчины с простреленной головой. Фото 18+

1.4т
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26 февраля в городе Кривой Рог Днепропетровской области обнаружили тело мужчины.

Рядом с умершим находилось ружье. По предварительной информации, мужчина мог совершить суицид, сообщает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге обнаружили тело мужчины с простреленной головой

В Кривом Роге обнаружили тело мужчины с простреленной головой

Как стало известно, мужчину нашел прохожий возле территории бывшего таксопарка в Долгинцевском районе.

На место происшествия прибыла полиция. По предварительной информации, 42-летний местный житель застрелился из ружья, которое лежало возле его тела.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Тело мужчины с простреленной головой

Тело мужчины с простреленной головой

"Первый городской"

Тело мужчины с простреленной головой

Тело мужчины с простреленной головой

"Первый городской"

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Широкая Дача двух мужчин засыпало во время проведения земельных работ. Один из них погиб на месте, а второму удалось выжить.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
убийство самоубийство
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