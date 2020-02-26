В Кривом Роге обнаружили тело мужчины с простреленной головой. Фото 18+

26 февраля в городе Кривой Рог Днепропетровской области обнаружили тело мужчины.

Рядом с умершим находилось ружье. По предварительной информации, мужчина мог совершить суицид, сообщает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге обнаружили тело мужчины с простреленной головой

Как стало известно, мужчину нашел прохожий возле территории бывшего таксопарка в Долгинцевском районе.

На место происшествия прибыла полиция. По предварительной информации, 42-летний местный житель застрелился из ружья, которое лежало возле его тела.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Тело мужчины с простреленной головой "Первый городской"

Тело мужчины с простреленной головой "Первый городской"

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Широкая Дача двух мужчин засыпало во время проведения земельных работ. Один из них погиб на месте, а второму удалось выжить.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!