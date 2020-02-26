В Кривом Роге обнаружили тело мужчины с простреленной головой. Фото 18+

26 февраля в городе Кривой Рог Днепропетровской области обнаружили тело мужчины.
Рядом с умершим находилось ружье. По предварительной информации, мужчина мог совершить суицид, сообщает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Кривом Роге обнаружили тело мужчины с простреленной головой
Как стало известно, мужчину нашел прохожий возле территории бывшего таксопарка в Долгинцевском районе.
На место происшествия прибыла полиция. По предварительной информации, 42-летний местный житель застрелился из ружья, которое лежало возле его тела.
На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Тело мужчины с простреленной головой
"Первый городской"
Тело мужчины с простреленной головой
"Первый городской"
Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Широкая Дача двух мужчин засыпало во время проведения земельных работ. Один из них погиб на месте, а второму удалось выжить.
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