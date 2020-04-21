В Терновском районе Кривого Рога Днепропетровской области 20 апреля в одном из заброшенных домов нашли женщину с ушибами на лице и голове.

На место вызвали "скорую" и полицию. Прибывшие медики лишь констатировали смерть 41-летней горожанки, сообщает Первый городской.

Предварительно, женщина была бездомной и нигде не работала. По одной из версий правоохранителей, она погибла вследствие несчастного случая. На данный момент продолжается расследование.

В Кривом Роге обнаружили труп избитой женщины Media.az

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром нашли труп женщины с веревкой на шее. Тело находилось на дереве несколько недель.

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