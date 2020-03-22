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22 марта • обновлено в 11:49
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Игорь Кравченко

В Кривом Роге неизвестный бросил взрывчатку на территорию собора. Фото

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В воскресенье, 22 марта, в полицию Кривого Рога поступило сообщение о том, что в Саксаганском районе неизвестный поджег петарды на территории Спасо-Преображенского собора.

В результате инцидента было повреждено стекло входной двери. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

На месте работала следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия на территории собора.

Неизвестный бросил взрывчатку на территорию собора

Неизвестный бросил взрывчатку на территорию собора

Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что под Днепром посреди степи в автомобиле сгорел человек. Возгорание произошло в Петриковском районе.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Кривой Рог
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