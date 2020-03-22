В Кривом Роге неизвестный бросил взрывчатку на территорию собора. Фото

В воскресенье, 22 марта, в полицию Кривого Рога поступило сообщение о том, что в Саксаганском районе неизвестный поджег петарды на территории Спасо-Преображенского собора.

В результате инцидента было повреждено стекло входной двери. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

На месте работала следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия на территории собора.

Неизвестный бросил взрывчатку на территорию собора Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

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