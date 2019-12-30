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30 декабря • обновлено в 13:47
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София Ковнир

В Кривом Роге неадекватный мужчина ранил двоих людей. Фото

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В Кривом Роге Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который ранил людей и бросался на инспекторов.

Происшествие случилось на железнодорожном вокзале, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Кривого Рога (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Мужчина ранил двоих людей

Мужчина ранил двоих людей

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На место прибыла полиция и обнаружила мужчину в нетрезвом состоянии. Он вел себя агрессивно и нанес ножевые ранения в лица мужчине и женщине.

Мужчина ранил двоих людей

Мужчина ранил двоих людей

Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога

Кроме этого, неадекватный мужчина сообщил, что у него открытая форма туберкулеза и начал плеваться в прохожих и патрульных.

Мужчина ранил двоих людей

Мужчина ранил двоих людей

Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога

В результате правоохранители применили физическую силу и задержали нарушителя.

Пострадавшим оказали первую домедицинскую помощь, но от госпитализации они отказались.

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Мужчина ранил двоих людей

Мужчина ранил двоих людей

Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога

Мужчину передали следователям в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неадекватный мужчина ошарашил своим поведением.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
нападение полиция мужчина
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