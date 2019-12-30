В Кривом Роге Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который ранил людей и бросался на инспекторов.

Происшествие случилось на железнодорожном вокзале, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Кривого Рога (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчина ранил двоих людей Известия

На место прибыла полиция и обнаружила мужчину в нетрезвом состоянии. Он вел себя агрессивно и нанес ножевые ранения в лица мужчине и женщине.

Мужчина ранил двоих людей Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога

Кроме этого, неадекватный мужчина сообщил, что у него открытая форма туберкулеза и начал плеваться в прохожих и патрульных.

Мужчина ранил двоих людей Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога

В результате правоохранители применили физическую силу и задержали нарушителя.

Пострадавшим оказали первую домедицинскую помощь, но от госпитализации они отказались.

Мужчина ранил двоих людей Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога

Мужчину передали следователям в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неадекватный мужчина ошарашил своим поведением.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал