В Кривом Роге Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который ранил людей и бросался на инспекторов.
Происшествие случилось на железнодорожном вокзале, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Кривого Рога (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Мужчина ранил двоих людей
Известия
На место прибыла полиция и обнаружила мужчину в нетрезвом состоянии. Он вел себя агрессивно и нанес ножевые ранения в лица мужчине и женщине.
Мужчина ранил двоих людей
Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога
Кроме этого, неадекватный мужчина сообщил, что у него открытая форма туберкулеза и начал плеваться в прохожих и патрульных.
Мужчина ранил двоих людей
Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога
В результате правоохранители применили физическую силу и задержали нарушителя.
Пострадавшим оказали первую домедицинскую помощь, но от госпитализации они отказались.
Мужчина ранил двоих людей
Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога
Мужчину передали следователям в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неадекватный мужчина ошарашил своим поведением.
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