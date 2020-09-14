В Кривом Роге насмерть сбили велосипедиста. Фото с места

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 13 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина.

Так, возле Центрального кладбища легковой автомобиль насмерть сбил велосипедиста, передает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, мужчина на Skoda Felicia двигался в попутном направлении с велосипедистом по улице Вячеслава Черновола. Шофер рассказал, что впереди еще якобы ехала BMW, которую он пропустил возле поворота на Восточный. А вот велосипедист резко выехал в этот момент на дорогу и оказался у него на капоте.

Пожилой мужчина упал и сильно ударился головой. Его госпитализировали в больницу. Как оказалось позже, черепно-мозговая травма для велосипедиста оказалась смертельной.

На месте аварии работали патрульные и следователь. Теперь они выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на перекрестке улицы Титова и проспекта Поля маршрутка №156 врезалась в Chevrolet службы такси Uklon.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!