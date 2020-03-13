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13 марта • обновлено в 17:04
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Карина Бондаренко

В Кривом Роге нашли повешенного мужчину. Фото 18+

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В Кривом Роге Днепропетровской области в пятницу, 13 марта, нашли повешенного мужчину.

Трагедия произошла в Металлургическом районе, сообщает "Днепр оперативный". По предварительной информации, погибший совершил самоубийство в собственной квартире. Внимание! Фото 18+

Тело мужчины нашли в многоэтажном доме на улице Мыстецкой. На место происшествия вызвали правоохранителей.

В Кривом Роге нашли повешенного мужчину

В Кривом Роге нашли повешенного мужчину

Днепр оперативный

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре 12 марта 20-летний курсант Днепропетровского государственного университета внутренних дел подвергся вооруженному нападению.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Кривой Рог
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