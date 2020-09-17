В Кривом Роге на ходу вспыхнул легковой автомобиль

Алина Рашевская Происшествия 12:30, 17.09.2020

В среду, 16 сентября, в Долгинцевском районе Кривого Рога Днепропетровской области на ходу загорелся легковой автомобиль Chevrolet.

Инцидент случился около 20:00 на улице Никопольское шоссе. Об этом сообщает "0564.ua".

Водитель легковушки не пострадал – он успел выбежать из авто до того, как огонь перекинулся из капота в салон. К приезду спасателей машина сгорела практически дотла.

Площадь пожара составила 5 м. кв. Все детали и причины случившегося устанавливаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине женщина "под кайфом" и с психотропами ездила по городу.

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