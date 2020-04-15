В Кривом Роге на берегу реки нашли труп в мешке. Фото 18+

В Центрально-Городском районе Кривого Рога Днепропетровской области 14 апреля на берегу реки обнаружили обезображенный труп женщины в мешке.
Тело было лишено ног. На шее умершей нашли след от ножевого ранения, сообщает Первый городской.
На месте происшествия работали правоохранители и судмедэксперт. Все детали выясняются.
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В Кривом Роге на берегу реки нашли труп в мешке
Первый городской
В Кривом Роге на берегу реки нашли труп в мешке
Первый городской
В Кривом Роге на берегу реки нашли труп в мешке
Первый городской
В Кривом Роге на берегу реки нашли труп в мешке
Первый городской
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Трикратное Николаевской области 47-летний мужчина жестоко убил своего соседа и попытался спрятать. Тело обнаружили вечером 12 апреля с множественными травмами головы.
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