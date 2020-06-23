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В Кривом Роге мужчину убило током на рабочем месте

Происшествия
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В Кривом Роге мужчину убило током на рабочем месте

Сотрудника КП "Скоростной трамвай" убило током

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 22 июня произошел смертельный несчастный случай. На территории коммунального предприятия "Скоростной трамвай" погиб 68-летний мужчина.

Горожанин находился на рабочем месте и во время выполнения работ его ударило током, сообщил "Первый криворожский" со ссылкой на Криворожский отдел полиции.

Пострадавший скончался на месте происшествия. Его тело правоохранители отправили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во вторник, 9 июня, в Саксаганском районе Кривого Рога на Днепропетровщине сгорел вагон скоростного трамвая. Возгорание произошло около 13:10 перед остановкой "Городская больница".

УкраинаДнепр
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