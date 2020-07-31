В Кривом Роге мужчину насмерть засыпало землей в траншее. Фото и видео 18+

В городе Кривой Рог Днепропетровской области мужчина попал в траншею и его засыпало землей.

Происшествие случилось на бульваре Вечерний в Саксаганском районе, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На место прибыли спасатели и установили, что на строительной площадке, в яме на глубине около трех метров человека засыпало землей.

С помощью лопат чрезвычайники откопали 64-летнего мужчину и достали его из траншеи. К сожалению, спасти его не удалось.

В Кривом Роге мужчину насмерть засыпало землей. Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Для помощи было привлечено 10 человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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