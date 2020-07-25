В Кривом Роге мужчину держали на привязи и пытали
В Кривом Роге мужчину держали на привязи и пытали. Коллаж
В Кривом Роге Днепропетровской области злоумышленник похитил и пытал своего знакомого.
О происшествии полицию оповестил сосед похитителя. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Знакомый похитил 27-летнего мужчину возле подъезда его дома. Он вынудил пострадавшего сесть в автомобиль и отвез в свою квартиру. Там злоумышленник держал свою жертву на привязи в собачьем ошейнике и пытал.
В Кривом Роге мужчину держали на привязи и пытали Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области
Похититель издевался над потерпевшим, избивал его и вымогал деньги. Он отобрал у мужчины ключи от квартиры, пришел туда и забрал ценные вещи.
В пятницу, 24 июля, правоохранители обнаружили пострадавшего в квартире похитителя. На его теле были заметны множественные повреждения. Там же находился и 31-летний злоумышленник.
На данный момент преступника задержали. Полиция открыла 3 уголовных дела по факту похищения человека, пыток и грабежа.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина избил подростка, очевидцы снимали происходившее на видео.