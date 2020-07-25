В Кривом Роге мужчину держали на привязи и пытали. Коллаж

В Кривом Роге Днепропетровской области злоумышленник похитил и пытал своего знакомого.

О происшествии полицию оповестил сосед похитителя. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Знакомый похитил 27-летнего мужчину возле подъезда его дома. Он вынудил пострадавшего сесть в автомобиль и отвез в свою квартиру. Там злоумышленник держал свою жертву на привязи в собачьем ошейнике и пытал.

В Кривом Роге мужчину держали на привязи и пытали Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Похититель издевался над потерпевшим, избивал его и вымогал деньги. Он отобрал у мужчины ключи от квартиры, пришел туда и забрал ценные вещи.

В пятницу, 24 июля, правоохранители обнаружили пострадавшего в квартире похитителя. На его теле были заметны множественные повреждения. Там же находился и 31-летний злоумышленник.

На данный момент преступника задержали. Полиция открыла 3 уголовных дела по факту похищения человека, пыток и грабежа.

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