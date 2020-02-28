В Кривом Роге Днепропетровской области в троллейбусе мужчине выбили глаз и сделали его калекой.

Причиной стало то, что он нечаянно наступил на ногу человеку. В результате мужчину догнали в переходе и избили. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Юлия Бондарчук.

В Кривом Роге мужчине выбили глаз UssurMedia

"Люди совсем озверели! Хотя звери так не поступают... В переходе на площади Освобождения мужчине выбили глаз за то, что он нечаянно наступил в троллейбусе на ногу человеку, который догнал его в переходе и избил!", – написала девушка.

По ее словам, мужчина сидел возле перехода, а с его глаза лилась кровь. Проходящие мимо люди никак не реагировали:

"Спасибо парню и еще двум женщинам, которые остановились. Мы вызвали скорую и постарались оказать ему помощь. Он в двух словах рассказал, что случилось", – отметила Юлия Бондарчук.

В Кривом Роге мужчине выбили глаз topspb.tv

Как выяснилось, глаз спасти не удалось, а на второй мужчина не видел:

"Человека сделать калекой за то, что наступил на ногу и извинился, это какой тварью нужно быть! Надеюсь, его поймают и он получит свое! А мимо проходящим людям хочу сказать: будьте добрее, иногда человеку действительно нужна помощь!", – добавила девушка.

Пользователи сети бурно отреагировали на произошедшее и высказали свое мнение:

"У нас люди продажные гниды", "В Украине стало страшно жить, не чувствуешь себя в безопасности. Уже не то, что вечером страшно выйти на улицу, а и днем тоже", "Боже, сколько среди нас таких ублюдков, подонков конченных живут, извините за цензуру, люди стали жестокими и это так печально...", "Мерзость и безразличие в людских душах! Потому так и живём!", – пишут пользователи.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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