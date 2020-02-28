Главная Новости
28 февраля • обновлено в 14:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Кривом Роге мужчине выбили глаз из-за конфликта в троллейбусе

2.7т
Читать материал на украинском

В Кривом Роге Днепропетровской области в троллейбусе мужчине выбили глаз и сделали его калекой.

Причиной стало то, что он нечаянно наступил на ногу человеку. В результате мужчину догнали в переходе и избили. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Юлия Бондарчук.

В Кривом Роге мужчине выбили глаз

В Кривом Роге мужчине выбили глаз

UssurMedia

"Люди совсем озверели! Хотя звери так не поступают... В переходе на площади Освобождения мужчине выбили глаз за то, что он нечаянно наступил в троллейбусе на ногу человеку, который догнал его в переходе и избил!", – написала девушка.

По ее словам, мужчина сидел возле перехода, а с его глаза лилась кровь. Проходящие мимо люди никак не реагировали:

"Спасибо парню и еще двум женщинам, которые остановились. Мы вызвали скорую и постарались оказать ему помощь. Он в двух словах рассказал, что случилось", – отметила Юлия Бондарчук.

В Кривом Роге мужчине выбили глаз

В Кривом Роге мужчине выбили глаз

topspb.tv

Как выяснилось, глаз спасти не удалось, а на второй мужчина не видел:

"Человека сделать калекой за то, что наступил на ногу и извинился, это какой тварью нужно быть! Надеюсь, его поймают и он получит свое! А мимо проходящим людям хочу сказать: будьте добрее, иногда человеку действительно нужна помощь!", – добавила девушка.

Пользователи сети бурно отреагировали на произошедшее и высказали свое мнение:

"У нас люди продажные гниды", "В Украине стало страшно жить, не чувствуешь себя в безопасности. Уже не то, что вечером страшно выйти на улицу, а и днем тоже", "Боже, сколько среди нас таких ублюдков, подонков конченных живут, извините за цензуру, люди стали жестокими и это так печально...", "Мерзость и безразличие в людских душах! Потому так и живём!", – пишут пользователи.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре устроили драку со стрельбой посреди улицы. По предварительной информации, конфликт между двумя компаниями произошел во время совместного отдыха.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
Конфликт
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
21
2
Смешно
0
Интересно
10
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
Гидно,гидно,, "славаукрайини"!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
фил филька
фил филька
средневековая эуропа блеать
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Юг Руси
Юг Руси
Это Укроина, детка!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги