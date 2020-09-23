В Кривом Роге мужчина выстрелил в лицо соседу.

В Металлургическом районе Кривого Рога 22 сентября конфликт между двумя местными жителями закончился стрельбой.

Пес 80-летнего мужчины напал на соседа во время прогулки с хозяином. Тот дал отпор животному, в ответ на что владелец четверолапого достал стартовый пистолет и выстрелил знакомому в лицо, сообщает "Первый городской".

Пуля застряла в десне потерпевшего. Его увезли в "тысячку" для предоставления необходимой помощи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в завалах после пожара обнаружили человеческие останки.