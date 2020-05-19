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19 мая • обновлено в 13:46
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Алина Рашевская
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В Кривом Роге мужчина выпал из окна девятого этажа

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Во вторник, 19 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области мужчина выпал из окна многоэтажного дома.

Инцидент произошел в Саксаганском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции, передает "Первый криворожский".

Несмотря на значительную высоту падения, горожанин остался жив. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Все подробности произошедшего выясняются.

В Кривом Роге мужчина выпал из окна девятого этажа

В Кривом Роге мужчина выпал из окна девятого этажа

Первый криворожский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге Днепропетровской области 18 мая патрульные помогли девочке с эпилептическим приступом. Инцидент произошел в Центрально-Городском районе на улице Довженко.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Кривой Рог
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