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17 ноября • обновлено в 18:27
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В Кривом Роге мужчина выпал из окна 11 этажа: фото 18+

2.7т
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В Кривом Роге Днепропетровской области 17 ноября местный житель выпал из окна квартиры на 11 этаже.

На помощь пострадавшему вызвали скорую, однако он скончался до приезда медиков. Об этом сообщает Первый криворожский (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге мужчина выпал из окна 11 этажа

В Кривом Роге мужчина выпал из окна 11 этажа

Первый криворожский

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Инцидент произошел в микрорайоне Заречный-4 недалеко от торгового центра. Мужчина приземлился на ступеньки детского магазина. После падения он еще был жив, однако вскоре скончался, не дождавшись помощи медиков.

Как оказалось, мужчина выпал из окна собственной квартиры. Его опознала мать.

Все обстоятельства случившегося выясняли правоохранители.

Внимание! Фото 18+

В Кривом Роге мужчина выпал из окна 11 этажа

В Кривом Роге мужчина выпал из окна 11 этажа

Первый криворожский

В Кривом Роге мужчина выпал из окна 11 этажа

В Кривом Роге мужчина выпал из окна 11 этажа

Первый криворожский

В Кривом Роге мужчина выпал из окна 11 этажа

В Кривом Роге мужчина выпал из окна 11 этажа

Первый криворожский

В Кривом Роге мужчина выпал из окна 11 этажа

В Кривом Роге мужчина выпал из окна 11 этажа

Первый криворожский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге горе-мать бросила троих детей в квартире. Услышав дикий плач малышей, им на помощь бросились соседи. Годовалого ребенка госпитализировали в больницу.

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Автор
Алина Рашевская Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
смерть мужчина
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