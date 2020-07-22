В Кривом Роге мужчина в порыве гнева задушил знакомую. korolevriamo.ru

Жителя города Кривой Рог Днепропетровской области подозревают в убийстве 82-летней женщины.

Преступление произошло в июне текущего года в квартире потерпевшей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Предварительно, между знакомыми возник конфликт, в ходе которого 30-летний мужчина задушил пенсионерку. На данный момент продолжается досудебное расследование.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине разыскивают пропавшую без вести женщину.