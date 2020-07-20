В Кривом Роге мужчина утонул в реке на глазах у жены. seyminfo.ru

В Центрально-Городском районе Кривого Рога Днепропетровской области 19 июля во время купания в реке утонул 57-летний местный житель.

Очевидицей произошедшего стала жена погибшего. Трагедия произошла около 2:00 неподалеку от улицы Сташкова, сообщает "Первый городской".

По словам супруги утонувшего, в какой-то момент он нырнул, однако больше не показывался на поверхности воды. Утром этого же дня мужчину нашли мертвым в десяти метрах от берега на глубине двух метров.

Точную причину смерти мужчины установит экспертиза. Все детали произошедшего выясняются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге во время пожара пострадал 47-летний мужчина.