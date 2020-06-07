В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу у проходной предприятия. Фото

В субботу, 6 июня, в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестный стрелял из предмета, похожего на пистолет возле проходной предприятия.

Инцидент произошел около 6:00. После стрельбы мужчина скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе патрульная полиция Кривого Рога.

Мужчина вышел из автомобиля Geely MR, совершил один выстрел в воздух возле центральной проходной одного из предприятий, сел в машину и уехал в неизвестном направлении.

Мужчина устроил стрельбу у проходной предприятия Пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога

Полицейские во время патрулирования по улице Симонова, увидели похожий автомобиль. За рулем оказался 36-летний мужчина. Патрульные провели поверхностный осмотр и нашли пистолет.

Мужчина устроил стрельбу у проходной предприятия Пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога

На место вызвали следователей Ингулецкого отделения полиции для установления всех деталей происшествия.

Мужчина устроил стрельбу у проходной предприятия Пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога

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