В среду, 22 июля, в городе Кривой Рог Днепропетровской области местный житель грозился взорвать многоэтажку.

Около 22:10 68-летний мужчина вернулся к себе домой в квартиру на улице Адмирала Головко в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой и решил покончить с собой. Об этом сообщает "Первый Городской" со ссылкой на пресс-службу полка патрульной полиции Кривого Рога.

Чтобы напугать жену, пенсионер сказал, что хочет убить себя. Криворожанин пошел на кухню, где открыл газовые вентили на колонке.

Мужчине не удалось воплотить свой план в жизнь. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, спасатели и сотрудники газовой службы. Газовщики перекрыли доступ к топливу в квартире, помещение проветрили.

На горожанина составили административный протокол за совершение домашнего насилия по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит штраф от 170 до 340 гривен, до 40 часов общественных работ или же арест на срок до семи суток.

В Кривом Роге мужчина угрожал взорвать многоквартирный дом Первый Городской

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