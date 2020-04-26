В Кривом Роге мужчина угрожал прохожим топором и тубусом гранатомета

Игорь Кравченко Происшествия 17:14, 26.04.2020

В воскресенье, 26 апреля, в Кривом Роге мужчина, вооружившись топором и тубусом от гранатомета, угрожал людям.

Инцидент произошел в частном секторе на микрорайоне Заречный, сообщает "Первый Городской"

После угроз мужчина закрылся в доме. Чтобы унять нарушителя на место происшествия прибыли несколько экипажей патрульных, сотрудники районного отделения полиции и бригаду психоневрологического диспансера. Мужчину обезвредили и передали медикам, при этом никто не пострадал.

Мужчина угрожал прохожим топором и тубусом гранатомета
rossaprimavera.ru

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре полиция в ходе спецоперации задержала лидера организованной преступной группировки и его сообщника. Задержанный лидер группировки организовал минимум пять вооруженных разбойных нападений на квартиры и дома жителей Днепропетровской области.

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Днепр Происшествия

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