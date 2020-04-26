Главная Новости
26 апреля • обновлено в 17:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Игорь Кравченко

В Кривом Роге мужчина угрожал прохожим топором и тубусом гранатомета

390
Читать материал на украинском

В воскресенье, 26 апреля, в Кривом Роге мужчина, вооружившись топором и тубусом от гранатомета, угрожал людям.

Инцидент произошел в частном секторе на микрорайоне Заречный, сообщает "Первый Городской"

После угроз мужчина закрылся в доме. Чтобы унять нарушителя на место происшествия прибыли несколько экипажей патрульных, сотрудники районного отделения полиции и бригаду психоневрологического диспансера. Мужчину обезвредили и передали медикам, при этом никто не пострадал.

Мужчина угрожал прохожим топором и тубусом гранатомета

Мужчина угрожал прохожим топором и тубусом гранатомета

rossaprimavera.ru

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре полиция в ходе спецоперации задержала лидера организованной преступной группировки и его сообщника. Задержанный лидер группировки организовал минимум пять вооруженных разбойных нападений на квартиры и дома жителей Днепропетровской области.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Кривой Рог
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Происшествия

Коронавирус. Самое важное

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги