В Кривом Роге мужчина угрожал прохожим топором и тубусом гранатомета

В воскресенье, 26 апреля, в Кривом Роге мужчина, вооружившись топором и тубусом от гранатомета, угрожал людям.

Инцидент произошел в частном секторе на микрорайоне Заречный, сообщает "Первый Городской"

После угроз мужчина закрылся в доме. Чтобы унять нарушителя на место происшествия прибыли несколько экипажей патрульных, сотрудники районного отделения полиции и бригаду психоневрологического диспансера. Мужчину обезвредили и передали медикам, при этом никто не пострадал.

Мужчина угрожал прохожим топором и тубусом гранатомета rossaprimavera.ru

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре полиция в ходе спецоперации задержала лидера организованной преступной группировки и его сообщника. Задержанный лидер группировки организовал минимум пять вооруженных разбойных нападений на квартиры и дома жителей Днепропетровской области.

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