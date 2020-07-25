В Кривом Роге мужчина убил возлюбленную и выбросил тело на берег реки. Коллаж

В апреле 2020 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области мужчина убил и расчленил свою сожительницу.

За жестокое убийство женщины 40-летнего криворожанина будут судить. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин поссорился со своей сожительницей. Он начал прогонять женщину из дома, но та отказалась уходить. Разозлившись, мужчина схватил нож и ударил им возлюбленную в шею. Нож задел сонную артерию, криворожанка погибла на месте от полученных травм.

Убийца решил скрыть преступление и выбросил изувеченное тело погибшей на берег реки. Там его на следующий день обнаружили местные жители.

В Кривом Роге мужчина убил возлюбленную и выбросил тело на берег реки Первый Городской

В Кривом Роге мужчина убил возлюбленную и выбросил тело на берег реки Первый Городской

Криворожская прокуратура направила в суд обвинительный акт против мужчины. За совершение умышленного убийства ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина избил подростка, очевидцы снимали происходившее на видео.